Giuntoli alla Juve? Il Napoli sceglierà come diesse Micheli o Mantovani Tuttosport

IlNapolista

... d'altra parte, hanno messo in cima alle preferenzedel Napoli. Ragion per cui la ... vuole dunque ricominciare da una struttura tripartita: Igli Taregestione della prima squadra , ...... responsabile del settore giovanile della Salernitana, ha parlato della crescita dei giovani nel calcio italiano e della corsa scudetto che vede il Napoli in testa... Giuntoli alla Juve Il Napoli sceglierà come diesse Micheli o ... Dopo tanta burrasca, sembra veleggiare in acque sicure e biancocelesti la nave di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio che sta trattando con il presidente Lotito il rinnovo del contratto. Gli ult ...Tra Elkann e Giuntoli manca il gestore del club, bisogna capire: torna Marotta o resta Arrivabene Tancredi Palmeri in diretta sulle frequenze di TMW Radio ha parlato di Giuntoli come possibile nuovo ...