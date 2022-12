Giovani | Servizio Civile universale 2023 | 71 550 posti disponibili con il nuovo avviso

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) E’ stato pubblicato oggi il Bando per ilche prevede il coinvolgimento del più grande numero di aderenti da quando è stato istituito ilsu base volontaria, grazie anche alle straordinarie risorse messe a disposizione dal Next Generation Eu. Lo annuncia una nota del ministero per lo sport e i, guidato da Andrea Abodi. Il Bando, con 71.550che saranno associati a progetti italiani ed esteri, rappresenta – sottolinea il ministero – “una grande opportunità per ragazze e ragazzi di essere protagonisti in un ampio spettro di progettualità: dall’assistenza sociale all’educazione, dalla tutela del territorio, dell’ambiente e dei beni culturali, alla promozione della pace e della prevenzione dei conflitti”. “Sono orgoglioso ...