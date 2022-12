Gf Vip | il segreto di Oriana scoperto da Antonino sotto le coperte | retroscena clamoroso

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Al Gf Vip non si parla d’altro:haunsconvolgente su. Ormai all’interno della Casa del Gf Vip regna il caos. Tutti contro tutti, in particolare Antonella Fiordelisi è sul piede di guerra, in continuo scontro con diversi coinquilini della casa come, ad esempio,Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà nonché nelle ultime ore Daniele Dal Moro e Attilio Romita. Infatti, come riporta il sito Biccy, l’influencer gradirebbe che lo spasimante di Wilma Goich venisse eliminato dal reality show così potrà accaparrarsi anche la sua parte di armadio. Una motivazione futile che ha fatto infuriare l’ex volto del Tg1.Marzoli eSpinalbese-Ilovetrading.itCome accennato poc’anzi, anche l’attrice, naturalizzata spagnola è in ...