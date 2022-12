“GF Vip” | arriva lo stop al programma | quando e perché

Leggi su tvzap

(Di venerdì 16 dicembre 2022) News Tv. Per un po’ non vedremo più il GF Vip in televisione. Domani sera, sabato 17 dicembre 2022, ci sarà una nuova puntata prima delle feste. Una puntata alla base della quale ci sarà il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisiti ai ferri corti. La guerra tra i due è aperta e sui social in tanti hanno deciso da quale parte schierarsi. Durante la puntata di domani, ci sarà anche l’attesissimo confronto con Antonino e Ginevra, sempre più uniti.sarà sospesa la messa in onda del GF Vip? “GF Vip” sospeso: saltano le puntate del 24 e del 31 dicembre 2022 Quella di domani, sabato 17 dicembre, sarà l’ultima puntata in onda sabato. Per il GF Vip 7 infatti ci sarà un nuovo cambio dizione. Il reality show di Alfonso Signorini non ci terrà più compagnia il sabato sera. Le puntate del 24 e del 31 ...