Gf Vip 7 | Ginevra Lamborghini smonta i Gintonic | le sue parole a Oriana Marzoli

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nel corso di una chiacchierata conhato la ship nata con Antonino Spinalbese. Sebbene le faccia piacere che sia nato il fandom dei, la sorella di Elettra ha messo le mani avanti, consapevole che con l’hair stylist non ci potrà mai essere altro se non una bellissima amicizia. Ecco quanto ha raccontato alla modella venezuelana: A essere sincera anche se è una cosa che anche io la capisco. Quando vedo gli aerei su me e Antonino io ringrazio però non è per la coppia perché comunque fa piacere vedere la gente, non è la ship, fa piacere a prescindere. Magari ci sperano, però poi lo sappiamo io e lui, è bella hai capito? Penso non ci sia più niente da aggiungere????? #pic.twitter.com/MOQfWHsCEl — Vale. ...