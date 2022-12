Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati Video

(Di venerdì 16 dicembre 2022) E’ ufficialmente finita la storia traed. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno avuto il confronto finale. I ‘vipponi‘ hanno trascorso il pomeriggio ad esporre le rispettive posizioni in merito ai tanti problemi di coppia insorti nelle ultime settimane. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’imitazione di Oriana Marzoli fatta dalla, che avrebbe turbato il volto di Forum, tanto da fargli decidere di allontanarsi dall’influencer. Eppure è stata proprio lei, questa sera, a voler parlare con il fidanzato, trovandosi di fronte unpienamente d’accordo. La salernitana ha spiegato: Non va bene, ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mipiaciuti, anche oggi. Mi sento ...

...Donnamaria . Che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe portare l'argomento al Gfparty che conduce La cattiva performance Antonella Fiordelisi non avrebbe fatto, secondo molti, ......nel corso della serata Antonino abbandonerà temporaneamente la casa del Grande Fratello Gf... In nomination ci sono Daniele, Attilio, Sarah edDonnamaria. Ricordiamo che non ci sarà alcuna ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Edoardo Donnamaria ha reagito in maniera spiazzante di fronte al gesto di Antonella.Si è scoperta l'identità dei tre nuovi vip che entreranno nei prossimi giorni nel GF Vip 7: una di loro è sconosciuta, è polemica.