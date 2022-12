Gazzetta – Ounahi | il calcio di strada e la paura di rischiare | dal caso Salernitana al mercato drogato della Premier | Mercato

(Di venerdì 16 dicembre 2022) 2022-12-16 09:48:25 Arrivano conferme dalla rosea: “Chi è quel numero 8?” Le parole di Luis Enrique, ormai ex commissario tecnicoSpagna dopo la sconfitta contro il Marocco hanno fatto il giro del mondo e rappresentano il pensiero di molti operatori diche, all’improvviso, si sono accorti di Azzedine. Il suo è stato un Mondiale da top player, da giocatore di una grande squadra, nella quale è destinato a trasferirsi, a gennaio o al massimo a giugno. A questo punto una domanda sorge spontanea, come ha fatto a finire un giocatore così talentuoso all’Angers, club che lotta per restare in Ligue 1? FATTORE CRESCITA – Per avere una risposta bisogna comprendere la persona, prima del calciatore.è un ragazzo con la testa sulle spalle, ben educato, che non hai mai lasciato nulla al ...

La Gazzetta dello Sport

...ha cercato di anticipare tutte le rivali per Azzedine, centrocampista rivelazione del sorprendente Marocco, che si è messo in luce ai Mondiali di Qatar 2022. Secondo quanto riporta la...... Arrigo Sacchi Ladello Sport intervista Arrigo Sacchi. Il tema è il Mondiale in Qatar, ... ha messo sotto la Francia con un gioco moderno , e si è visto il valore di un giocatore come. ... Francia-Marocco, le pagelle: Griezmann al top, da 7,5. Ounahi fuori con onore: 7 Arrigo Sacchi, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha espresso alcune convinzioni di carattere personale sul Mondiale in Qatar: "In questo Mondiale meglio le piccole. Al miglioramento ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...