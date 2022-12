(Di venerdì 16 dicembre 2022)è ildi, il format che dà la possibilità agli artisti di creare nuove versioni dei loro brani preferiti in piena libertà artistica. Lesono nate durante il lockdown del 2020 con l’obiettivo di sfidare gli artisti a creare il loro set up nelle proprie case, reimmaginando i loro brani più conosciuti e registrando le cover delle loro canzoni preferite in delle speciali versioni inedite. Niente studi di lusso o band di supporto, solo talenti straordinari e brani eccezionali. La collezione completa di...

Sky Tg24

... Martina Beltrami pubblica il suoalbum, molto atteso dai fan. "È un progetto a cui tengo ...- beltrami - 2134/cara - me - box - deluxe - autografato - 2676, "OK un cazzo" (Box Deluxe ...La prima data in calendario all'Olimpico, per ora, è quella di, che il 9 giugno si esibirà ... il 20 e 21 luglio, e Pinguini Tattici Nucleari, che passeranno per l'Olimpico con il loro... Torna Gazzelle con "Non lo dire a nessuno" (ma tu fallo sapere a tutti) Gazzelle è il primo artista italiano protagonista di Apple Music Home Session, il format che dà la possibilità agli artisti di creare nuove versioni dei loro brani preferiti in piena libertà artistica ...La cantante chiude un anno pieno di soddisfazioni e qui racconta del legame speciale con il fratello Thasup ("La musica ci ha unito ancora di ...