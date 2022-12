Gasdotto Eastmed Fdi e Lega chiedono al governo di fare in fretta

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nei giorni scorsi, in commissione Esteri della Camera sono state presentate due risoluzioni a sostegno del progetto, oltre 1.900 chilometri per trasportare energia dal Mediterraneo orientale fino all’Europa passando dalla Puglia tramite il ramo Poseidon. L’italiana Edison è socia al 50 per cento nel consorzio IG Poseidon (con la greca Depa) che sta realizzando il progetto che coinvolge Cipro, Grecia e Israele, mentre tra le società che gestiranno ilfigura l’Eni. Una è della, primo firmatario Paolo Formentini, vicepresidente della stessa commissione che già nella scorsa legislatura si era speso per il rilancio del. L’altra è di Fratelli d’Italia, primo firmatario Riccardo Zucconi, che l’ha presentata alla commissione Attività produttive, con Giangiacomo Calovini, ha fatto lo stesso in ...