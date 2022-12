(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ad Aviano, in, unadi 86è morta dopo essere stata. L’allarme è stato dato dalla badanteche, quando è rientrata a casa, ha trovato l’anziana sul pavimento. Il corpo, da quanto si apprende, presentava diverse ustioni. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, laaveva difficoltà a muoversi e si era avvicinata alla, probabilmente per riscaldarsi, ma è stata avvolta. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, non è stato trovato alcun incendio ed hanno ...

Il Fatto Quotidiano

... alla Technical university of Denmark (Dtu) e all' università di Firenze nell ambito del "Quantum FVG", progetto finanziato dalla Regione autonomaGiulia, dalla facoltà di Matematica e ......2% +3.985 euro CAMPANIA 11,2% +2.686 euroV. G. 11,...8 36 Treviso 2700 11,6 37 Parma 2682 11,1 38 Torino 2668 11,6 39 Como 2663 10,1 402646 11 ... Friuli-Venezia Giulia, donna di 86 anni muore investita dalle fiamme della stufa Risorse raddoppiate rispetto al 2018 Udine, 16 dic - "In questa legge di Stabilità stanziamo quasi 190 milioni di euro per lavoro, famiglia, istruzione e diritto allo studio, formazione ...Individuate elevate concentrazioni di sostanze cancerogene nell'aria del Friuli, soprattutto in Carnia e nel Pordenonese ...