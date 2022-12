Fratelli d' Italia | kermesse da tutto esaurito a Piazza del Popolo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sold out. Ladadela Roma è quella organizzata daid'. Una tre giorni dal titolo "Dieci anni di amore per l'" dedicata al decennale del partito del premier Giorgia Meloni. Ad allestire la manifestazione Giovanni Donzelli, dirigente di prima fascia del partito e organizzatore dell'iniziativa che in un'intervista rilasciata a Libero ha spiegato come abbia preferito "continuare ad occuparsi di strutturare e far crescere il partito" piuttosto che candidarsi direttamente per ruoli di governo. Un partito oggi alla guida del governo che continua a crescere: dal 2% a palazzo Chigi. Tra i militanti did', i "10 anni di amore per ...