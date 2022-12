Frassinetti | “Potenziare attività sportive nella scuola per ampliare orizzonti”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Lo sport è sempre più importante per la crescita dei giovani, lo sport impone uno stile di vita sano, dove lo sforzo fisico aiuta i ragazzi, che sono molto impegnati sui social, a sentirsi più inseriti nel mondo reale. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... un invito diretto a chi è in cerca di lavoro, vuole valorizzare le proprie competenze,... del sottosegretario dell'istruzione Paola, del presidente di Regione Piemonte ...... un invito diretto a chi è in cerca di lavoro, vuole valorizzare le proprie competenze,... del sottosegretario all'Istruzione Paola, del presidente di Regione Piemonte Alberto ... Frassinetti (FdI): “Potenziare attività sportive nella scuola per ampliare orizzonti”