Francia | paura influenza nel ritiro

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lasta preparando la finale del Mondiale in Qatar, ma sta facendo i conti con l’che sta preoccupando Deschamps Lasta preparando la finale del Mondiale in Qatar, ma sta facendo i conti con l’che sta preoccupando Deschamps. Negli ultimi giorni Rabiot, Upamecano e ora anche Coman sono stati colpiti dall’. La squadra teme contagi a ridosso della partita con l’Argentina anche per questo ha preso precauzioni ad hoc. Ritorna la mascherina per i giornalisti in zona mista e si cerca di limitare i contatti se non per l’allenamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fa gioco la comprensibiledell'Emirato per l'isolamento internazionale, l'atteggiamento ...tra l'acquisto da parte di Qatar Airways di 80 Airbus A380 nel 2010 e la pressione della, ... Theo Hernandez dopo Francia-Marocco: "Serata incredibile, Messi non ci fa paura" Argentina e Francia si affronteranno in finale per la prima volta ed entrambe cercheranno di alzare la coppa per la terza volta.Dopo aver battuto il Marocco, la Francia affronterà l'Argentina nella finale del Mondiale in Qatar 2022. Tra le fila dei transaplini torna però lo spettro del Covid-19.