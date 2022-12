(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dieci persone sono morte, tra cui cinque, in un megascoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin,in. Lo riporta l’emittente Bfmtv spiegando che altre quattro persone versano in gravissime condizioni e dieci sono ferite in modo lieve. Sul luogo della tragedia sono intervenuti circa 170 vigili del fuoco e 65 autopompe erano sul posto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, in un megascoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx - en - Velin, vicino a Lione in. Lo riporta l'emittente Bfmtv spiegando che altre quattro persone versano in gravissime condizioni e ...Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, in un megascoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx - en - Velin, vicino a Lione in. Lo riporta l'emittente Bfmtv spiegando che altre quattro persone versano in gravissime condizioni e ... Francia, incendio in palazzo vicino Lione: 10 morti tra cui 5 bambini Dieci persone sono morte , tra cui cinque bambini, in un mega incendio scoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin, vicino a Lione in ...Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, e quattordici sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato in un palazzo a Vaulx-en-Velin, nei pressi di Lione. Lo ha riferito la prefettura f ...