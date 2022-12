Ford - Le prime foto della Suv su base Volkswagen Meb

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Laha pubblicato due teaserfutura Suv elettrica sviluppata sulla piattaforma Meb del gruppo. Il modello, primo di una serie di novità che modificherà radicalmente l'offerta europeaCasa dell'Ovale blu, debutterà nel mese di marzo del 2023 ed è fruttocollaborazione che ha portato anche alla nascita del nuovo Amarok suRanger. Sotto c'è la ID.4. Per il momento le anticipazioni rendono chiari due elementi: il design più spigoloso rispetto alleattuali, un approccio totalmente nuovo per quanto riguarda il taglio dei gruppi ottici e la presenza di cerchi di lega con coperture aerodinamiche necessarie per ottimizzare l'autonomia. Definita come una media, la Suv elettrica potrebbe avere molto in comune con ...