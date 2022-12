Fontana | necessaria legislazione organica di riferimento su aerospazio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) C'è "la necessità per l'Italia di dotarsi di unadi" per il settore aerospaziale "e per gli altri settori che con esso interagiscono". Lo ha detto il presidente della ...

Agenzia askanews

Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, aprendo il convegno "Una Legge italiana per lo Spazio", in occasione della Giornata nazionale dello Spazio 2022, nella muova Aula dei Gruppi ......comunicazioni satellitari sono indispensabili e l'Italia ha ruolo di primo piano" ha detto. ...una risposta" pertanto "Un intervento normativo che integri la vigente normativa sia. ... Fontana: necessaria legislazione organica di riferimento su ... L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per il rifacimento delle strade bianche presenti nelle contrade cittadine. L’intervento, reso possibile grazie ad un finanziamento di 2 m ...di Daniele Bovi«Uno stato di imminente e concreto pericolo di deterioramento immediato dell'intero bene monumentale». È questo il responso dei tecnici di fronte al quale, nelle scorse ore, la giunta c ...