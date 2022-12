Fondo Nuove Competenze | l’Anpal pubblica le integrazioni

TimeVision

... a Manhattan o a Tokyo ad esempio, là dove si forgiano letendenze del domani. Milano resta ... In, un tuffo in piscina o un cocktail al sole sono in grado di far sentire anche il più ...... sia rimpolpando il RePowerEu sia dando vita a unsovrano europeo. Perché non tutti i Paesi ... Poi, come di rito, ha chiestoarmi - missili difensivi, artiglieria di lungo raggio e tank - ... Il Fondo Nuove Competenze per far crescere le skills Si è da poco concluso a Roma il Seminario nazionale sul tema “Federconfidi, mezzo secolo di storia di credito e garanzie”, organizzato, con il patrocinio del Senato ...Da Benevento, a Firenze e poi verso nuove tappe italiane ed europee: è il progetto "Transpassing" mostra collettiva itinerante della Galleria di arte contemporanea #apis+, fondata dall'artista sannita ...