Figlia 22enne rifiuta di lavorare | la Cassazione | stop all’assegno di papà

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una ragazza di 22 anni,di una coppia divorziata di Gorizia, hato per due volte consecutive due proposte lavorative. La giovane, munita solo del diploma di maturità, ha detto “no” prima alla proposta di lavoro come segretaria e poi a un posto come cameriera in un locale. Ora laha respinto la sua richiesta per riavere l’assegno di 300 euro del padre: per i supremi giudici la mancata indipendenza economica è “esclusivamente sua colpa”. Il reclamo era già stato respinto sia dal tribunale di Gorizia sia dalla corte di Appello di Trieste nel 2020. Dopo averto i due lavori, la giovane aveva avanzato l’intenzione di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata appena trovato un corso biennale per ottici a Bologna dalla frequenza ridottissima di un giorno a settimana in quanto ...