FI | ci sarà l' aumento pensioni minime a 600 euro per over 75

Trend-online.com

"Grazie a Forza Italia ci saranno la proroga del superbonus al 31 dicembre e l'delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75". Così la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Questa manovra tiene conto del quadro economico e, in modo responsabile, non ...Circa 70 miliardi, un record da quando c'è l'euro,il valore delle emissioni nuove. Il tutto, con tassi di interesse ine con il rischio di sbalzi nel mercato obbligazionario, come ... Pensioni 2023, clamorosa svolta del governo Meloni: non ci sarà l ...