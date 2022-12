F1 | il Gp d’Australia in calendario fino al 2037 La sede sarà l’Albert Park a Melbourne

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) In questo momento di off season, il circus della F1 pensa a un futuro a lungo termine. Il Gp, che si tiene nella classicadeldi, ha infatti rinnovato il suo contratto con Liberty Media sino al. “Aver assicurato 15 anni di permanenza del Gran Premiodi Formula 1 aè un risultato eccezionale”, ha affermato Andrew Westacott, il CEO dell’Australian Grand Prix Corporation. Poi Westacott ha aggiunto: “Offre così tanti vantaggi alla nostra città, alla nostra economia e alla nostra eccezionale industria degli eventi. Per non parlare dell’aspirazione che offre ai giovani australiani che inseguono i loro sogni nel mondo dell’automobilismo”. Una delle sedi storiche del Mondiale di F1 si conferma ...