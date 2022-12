Eventi a Napoli nel weekend dal 16 al 18 dicembre | il Napoli Christmas Village al Centro Direzionale

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Glidi venerdì 16, sabato 17 e domenica 18: tra i principali appuntamenti spiccano varie mostre. Ilanimerà il. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18arà pieno di. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere. Da non dimenticare l’appuntamento

Napolike.it

La Fondazione Premiofin dal 1954 cerca di coinvolgere non solo gli appassionati di ... in un programma fitto di incontri edlegati ai libri, alle storie, alle emozioni. Una missione ...L'aeroporto di riferimento è quello di. Scopri tutti gliin Campania . Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... Eventi e attività per bambini a Napoli nel weekend dal 16 al 18 dicembre 2022 Si chiama "Incontri ad arte" la serie di eventi di pittura, letteratura, musica, cinema e teatro programmati nella sala consiliare del Comune di San Gennaro Vesuviano, fino a ...Si è concluso il viaggio dei nove autori finalisti del Premio Napoli 2022. Nella serata del 15 dicembre tenutasi al Teatro Mercadante di Napoli, presentata da Carmen Petillo, alla presenza del Preside ...