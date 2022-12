Esplode un aquario con 1500 pesci tropicali | oltre 1 milione di litri di acqua in strada

Corriere dello Sport

L'enorme acquario Sea life di un hotel di Berlino non lontano da Alexanderplatz è esploso questa mattina, provocando il ferimento di due persone, secondo la Bild. La grande vasca, alta 16 metri, conteneva 1.500 pesci. A Berlino è esploso per cause ancora da chiarire l'acquario 'Aqua Dom', una colonna alta circa 14 metri con 1.500 pesci situata nella lobby dell'hotel.