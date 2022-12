Esplode acquario gigante dentro ad un hotel | strage di pesci tropicali | 2 persone ferite Un milione di litri d’acqua si riversano nelle strade

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una potente esplosione è stata registrata nell’Sea Life dell’DomAquarée, in centro a Berlino. Lo riferisce la Dpa spiegando che “è esploso un grande serbatoio dell’” e “l’acqua si sta riversando in strada”, con la conseguente “chiusura della circolazione”. Sul posto stanno intervenendo un centinaio di vigili del fuoco, mentre non è al momento chiara la causa che ha provocato la deflagrazione. L’edificio DomAquarée ospita l’Sea Life e il cosiddetto AquaDom, una vascadove si trovano 1.500 specie die che rappresenta una popolare attrazione turistica. L’AquaDom è “il più grandecilindrico indipendente del mondo”, secondo il sito web di DomAquarée. L'articolo proviene ...

