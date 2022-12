Esercito Kiev | oggi abbattuti 60 su 76 missili russi

RaiNews

Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 60 dei 76 missili lanciati dalla Russia contro l' Ucraina questa mattina, ha scritto su Telegram il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhn. E poi andare avanti', il monito del viceministro della Difesa di Hanna Maliar. Uno scenario per la fine delle ostilità non potrà prescindere dal fatto che i territori 'liberati' dall'... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 295 - Aggiornamento del 16 Dicembre delle ore 14:37. Decine di mezzi di trasporto, generatori di energia e altre forniture critiche sono arrivate a Kiev: si tratta di una delle donazioni private più significative dall'inizio dell'invasione russa.