ESCLUSIVO – Guerra nucleare | l’ex consigliere di Obama a TPI | “Ecco cosa farebbe Biden”

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Jon B. Wolfstahl conosce personalmente Joeed è uno dei pochi a sapere come la pensa il presidente degli Stati Uniti sulle armi atomiche. Non solo perché tra il 2009 e il 2012, quando l’attuale inquilino della Casa bianca era vicepresidente, è stato suospeciale per la non proliferazione e la sicurezza. Ma anche perché qualche anno più tardi, nel 2016, quando ormai era stato nominato assistente speciale per la sicurezza nazionale del presidente Barack(ruolo che ricoprirà fino al 2017), partecipò a un’esercitazione molto particolare. A dire la verità, i “war game” organizzati per la Casa bianca furono due: uno a livello di segretari di gabinetto e l’altro per i loro vice. La simulazione prevedeva un attacco atomico della Russia contro la Nato e l’obiettivo era capire come affrontare ...