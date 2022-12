Ernia in concerto a Padova domenica 19 marzo 2023

Leggi su udine20

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Fresco del travolgente successo del suo ultimo album “Io non ho paura”, il rapper milanese Ernia annuncia un imperdibile tour nei palazzetti: per la data zero è stata scelta la Kioene Arena di, con appuntamento fissato per19! Il 2022 è stato un anno davvero importante per Ernia, una delle voci più uniche, originali e autorevoli, capace di reinventare il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche e che vede oggi raggiungere due importanti risultati. Pubblicato il 18 novembre via Island Records, il suo ultimo disco “Io non ho paura” è già certificato disco d’oro, dopo aver debuttato al primo posto della classifica ALBUM Fimi-GfK con l’ingresso nella classifica SINGOLI Fimi-Gfk di tutte le quattordici tracce che lo compongono. Quello di Ernia era uno degli album ...