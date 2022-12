ERNEST E CELESTINE – L’AVVENTURA DELLE 7 NOTE | al cinema

(Di venerdì 16 dicembre 2022) E’ stato rilasciato il trailer italiano del film di animazione che segna il ritorno di due grandi protagonisti dell’intrattenimento per tutta la famiglia. Chi sono i protagonisti del film di animazione?, l’orso e la topina nati dalla tavolozza della pittrice belga Gabrielle Vincent, sono diventati in pochi anni un classico internazionale.: la storia Dopo il successo del primo lungometraggio di animazione, con la sceneggiatura di Daniel Pennac, candidato all’Oscar, i nostri eroi tornano alcon, un viaggio nella terra natale diper poter riparare il suo violino Stradivorso. Ostrogallia è la patria dei più grandi musicisti del mondo e le ...

MYmovies.it

Per i bimbi, sicuramente gradevole sarà il cartonel'avventura delle 7 note, mentre, per chi ama la musica, sempre il 22, Whitney una voce diventata leggenda è il biopic sulla ...E ci sono anche- L'AVVENTURA DELLE 7 NOTE Un divertente film d'animazione francese che racconta le peripezie di due amici musicisti costretti dalla rottura di un violino a ... Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note, da giovedì 22 dicembre al cinema Dopo il successo del primo lungometraggio e la candidatura all'Oscar, Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note sarà al cinema dal 22 dicembre.Dopo il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, c'è una tradizione speciale che attende cinefili e non: un bel film da vedere al cinema il giorno di Natale, Santo Stefano e dintorni. Durante le fe ...