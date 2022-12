EO | una clip esclusiva del film di Jerzy Skolimowski introduce il protagonista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il 22 dicembre arriverà nelle sale italiane EO,diretto da, di cui potete vedere unain anteprima. Arriverà dal 22 dicembre in sala, grazie a Arthouse di I Wonder Pictures, ilEO, il nuovo ptogetto del regista polacco Jerrydi cui potete vedere in anteprima una. Nel video si può vedere un passaggio della storia, ammirando splendidi paesaggi e facendo la conoscenza dell'asinodella storia. IlEo è stato il vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, ed è stato presentato Fuori Concorso alla 40esima edizione del TorinoFestival. Il progetto si ispira a un classico di Bresson, Au hasard Balthazar, e si mette ...

Il 22 dicembre arriverà nelle sale italiane EO, film diretto da Jerzy Skolimowski, di cui potete vedere una clip esclusiva in anteprima.