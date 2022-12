Enrico Rovelli | l’artista oltre la musica a Mille Volti

Rockol.it

E' stata battezzata "Mille volti" la mostra personale dedicata a Enrico Rovelli che aprirà i battenti il prossimo 13 gennaio alla Galleria d'Arte Cael di via Carlo Tenca 11, a Milano: l'esposizione sarà la prima ad offrire al pubblico le opere di arte figurativa. Lo storico manager e imprenditore musicale, fondatore dell'Alcatraz e del Rolling Stone, esporrà alla Galleria d'Arte Cael dal 13 al 27 gennaio 2023. Enrico Rovelli, 78 anni, storico manager e imprenditore musicale, fondatore di importanti club e figura chiave dell'iniziale percorso artistico di grandi cantautori come Vasco Rossi e Pino Daniele.