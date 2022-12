Enrico Nigiotti papà | la foto del pancione su Instagram con gli auguri di Emma

Leggi su dilei

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Unche cresce e tutta la gioia per due nuove vite che stanno per arrivare. È così cheha voluto rivelare al mondo di essere sul punto di diventaredi due gemelli, che con la compagna Giulia aspetta con grande trepidazione. L’annuncio arriva direttamente dal suo canale, dove ha già ricevuto glidella sua amica (ed ex compagna di classe ad Amici)Marrone.diventa: l’annuncio suUna notizia che è arrivata inattesa ma che ha attirato l’attenzione dei fan e dei tanti amici di, tra i quali compaiono anche nomi ben noti al pubblico italiano. Oltre a ...