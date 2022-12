Emergenza Francia in vista della finale con l’Argentina | a rischio almeno quattro calciatori

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Domenica si disputerà ladel Mondiale 2022: a contendersi il titolo saranno, che non vince dal 1986, e la, campione in carica. In questi ultimi giorni, in casa, si stanno vivendo momenti di apprensione: a 48 ore dalla, infatti, altri due giocatori hanno manifestato sintomi influenzali. Dopo Adrien Rabiot, Dayot Upamecano e Kingsley Coman, recuperati proprio nella giornata odierna, oggi hanno saltato l’allenamento Raphael Varane e Ibrahima Konaté, due titolariformazione di Deschamps.MondialeA commentare la situazione francese è lo stesso CT: “Abbiamo avuto alcuni casi di sintomi simil-influenzali. Stiamo cercando di stare attenti perché non si diffonda”. Mondiale, brutte ...

Eurosport IT

...e soprattutto della finale tra Argentina e, un nostro contingente con 560 militari è pronto ad intervenire in supporto delle autorità qatariote, su loro richiesta, in situazioni di, ...Si sono successivamente sposati il 23 agosto 2014 in. Nel settembre 2016 la Jolie ha ... donando loro un milione di dollari, in risposta all'internazionale lanciata dall'UNHCR. ... Mondiali 2022 - Francia: anche Varane e Konaté contagiati, squadra ... Altri due casi in influenza nel ritiro della Francia: per Deschamps le buone notizie però arrivano sui fronti Upamecano e Rabiot.Nelle due finali del Mondiale di calcio di sabato e domenica prossima in Qatar c'è anche l'Italia, quella con basco e mimetica. A Doha, in vista del match Croazia-Marocco e soprattutto della finale tr ...