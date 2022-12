Elon Musk sospende i giornalisti che hanno parlato dei voli del suo jet Poi su Twitter lancia un altro sondaggio | «Li riammettiamo?»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il social networkha sospeso gli account di diversiche avevano pubblicato dei post su, il nuovo proprietario del social, e sulla decisione di rimuovere l’account che tracciava il suo jet. Tra i sospesi ci sono quelli dei reporter di Cnn, The New York Times e The Washington Post, oltre ad alcuniindipendenti. Secondo CNBCNews è stato sospeso anche l’account di Mastodon, il nuovo concorrente di, replicando a un commento che lo chiamava in causa, ha scritto suche raccontare la sua geolocalizzazione in tempo reale mettendo in pericolo la sua famiglia non è un modo per esprimersi liberamente. Successivamente, hato unsul ban agli account. ...

