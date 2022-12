Elly Schlein parte dalla Sicilia | ' Non c' è riscatto per l' Italia senza il riscatto del sud'

(Di venerdì 16 dicembre 2022)come Bonaccini comincia la sua campagna congressualendo dal sud e in particolare. "Domani tornerò in, a Palermo , per una delle prime tappe del viaggio ...

La Repubblica

come Bonaccini comincia la sua campagna congressuale partendo dal sud e in particolare dalla Sicilia . "Domani tornerò in Sicilia, a Palermo , per una delle prime tappe del viaggio ...'Un abbraccio ae a Paola De Micheli e a tutti coloro che vorranno unirsi' nella corsa alle primarie. 'Io non ne posso più di un Pd che ha visto nei sui lunghi anni di storia troppe contrapposizioni ... Inchiesta Qatar, Elly Schlein: "I personaggi coinvolti erano colleghi. Scandalo di dimensioni enormi" Con la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd “ho notato un cambio passo nell’approccio alle persone, nei toni, nell’approccio politico alla green economy, ai diritti e al lavoro. Per me s ...Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Enrico Letta con i candidati alla segreteria Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli parteciperanno ad un incontro - il 22 dicembre -promosso da ...