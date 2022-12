Eleven Sports lancia la gift card | tutti i contenuti a 39 | 99 euro

DAZN

A partire da oggi, susarà possibile acquistare una gift card da 39,99 , come idea regalo per Natale 2022, che permette di accedere a tutti gli eventi disponibili sulla piattaforma fino al 30 Giugno 2023. Tra ...La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web di. Sfida importante per l'Under 19 di Bergamaschi e Paoletti, che ospita il Rugby Carpi sul proprio terreno di casa del "... Nuova offerta DAZN per il 2023: accordo con Eleven Sports per più contenuti, grandi novità e maggiore flessibilità A partire da oggi, su ELEVEN SPORTS sarà possibile acquistare una gift card da €39,99, come idea regalo per Natale 2022, che permette di ...(ANSA) - TRIESTE, 16 DIC - A novembre 2022 la stima definitiva dell'indice generale dei prezzi al consumo nella città di Trieste ha registrato un aumento dello 0,2% rispetto a ottobre e del 10,9% su n ...