Elden Ring | l’update 1 08 1 introduce miglioramenti del gameplay

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Recentemente From Software ha rilasciato il tanto vociferato update 1.08.1 di; l’aggiornamento in primis espande la sezione multigiocatore del gioco aggiungendo le battaglie competitive (i Colossei), inoltre risolve numerosi bug rendendo così ilpiù pulito e scorrevole. La nuova patch risolve due problemi principali. Il primo elimina un bug che modificava il comportamento degli attacchi accovacciati per alcune armi destre quando le si teneva con la mano sinistra. L’altro bug, specifico per le sessioni multigiocatore, risolve un problema che poteva visualizzare la posizione dei giocatori sulla bussola e sulla mappa in modo errato. Grazie a queste piccole correzioni, i giocatori non dovrebbero essere infastiditi da bug o problemi vari che impediscono loro di godere di un’esperienza multigiocatore PvP corretta e ...

