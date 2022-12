Ecco la vigilanza europea sulle Ong | 9 dipendenti per controllarne 3 500

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il bubbone europeo è scoppiato e allo stato attuale è impossibile sapere quanto si allargherà lo scandalo. Gli inquirenti belgi stanno ricollegando i fili dell'inchiesta che ha travolto il Parlamento europeopresunte mazzette pagate dal Qatar esponenti della galassia della sinistra. Che dietro ci sia altro oltre ai casi dell'ex Pd Antonio Panzeri e della greca Eva Kaili appare chiaro a molti. Anche perché i palazzi europei, nonostante le belle parole e le prese di posizione sulla trasparenza, a quanto pare non aiuta. Secondo il Giornale che riporta le posizioni di associazioni che lavorano nelladelle lobby nella categoria "Organizzazioni, piattaforme e reti non governative e altre organizzazioni analoghe" del registro europeo ci sono 3488 associazioni accreditate. Si va da Amnesty a Save The Children, ma il grosso è una "miriade ...

Milano Finanza

...dirigenziali il Settore comunale Servizi diha emanato le necessarie disposizioni finalizzate a disciplinare la circolazione stradale e salvaguardare la pubblica e privata incolumità....il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino dimeteorologica emesso oggi dalla ... La Bce guasterà la festa alle banche Ecco perché nel 2023 ... La Sec, la Consob americana, ha accusato per una frode complessiva di 100 milioni di dollari otto guru della finanza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...