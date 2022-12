E’ ufficiale | la Nazionale siciliana tra le 12 partecipanti all’Europeo 2023

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La Sicilia è tra le 12 squadre inserite al campionato europeo di calcio per Nazionali maggiori organizzato dalla Confederation of Independent Football Association (Conifa). E’ l’istituzione che raccoglie selezioni calcistiche di nazioni senza stato, regioni autonome e insulari, minoranze etnolinguistiche e stati non aderenti alla Fifa. Il campionato europeo andrà in scena nella Repubblica di Cipro del Nord a giugno. La Sicilia disputerà il suo primo torneo continentale con la formazione di calcio maschile a 11. La squadra è allenata dall’ex difensore del Catania Giovanni Marchese, è reduce dal debutto vittorioso con il risultato di 4-1 sulla Sardegna in occasione della Antudo Cup giocata a Mazara del Vallo. La Sicilia è stata inserita in quarta fascia, il sorteggio avrà luogo nella primavera. Prevista anche la presenza di altre squadre: il ...