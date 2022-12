“È rivoltante!” | Antonella Fiordelisi la combina grossa | parte il gioco al massacro VIDEO

Leggi su ck12

(Di venerdì 16 dicembre 2022)di nuovo al centro di polemiche incendiarie: il suo teatrino ai danni di Oriana Marzoli infiamma il web. La spadaccina salernitana nella ultime ore ha vissuto una pesante crisi di coppia con il fidanzato Edoardo Donnamaria.(fonte youtube)I due fidanzatini del “GF Vip 7”, infatti, si sono nuovamente fronteggiati, affrontando per l’ennesima volta il tema della gelosia. In particolare,ha tacciato il compagno di concedere troppa confidenza ad Oriana Marzoli, e dalle sue accuse è scaturito un confronto durissimo.si è quindi rifugiata in confessionale, salvo poi ritornare tra le braccia di Edoardo con aria conciliante. Nel pomeriggio, però, unproposto dagli autori le ha ...