Ducati svelerà le moto di MotoGP e Superbike a Madonna di Campiglio Definite le date

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lapresenterà leche prenderanno parte ai MondialiGP enel 2023 in occasione di una festa organizzata sulla neve didi. L’appuntamento è dal 22 al 24 gennaio. Per la prima volta nella storia della Scuderia di Borgo Panigale, la presentazione del prototipo e della derivata di serie avverà nella stessa stagione. Sarà una vera e propria Festa Rossa per lanciarsi verso una nuova stagione che si spera sia ricca di successi come il 2022 da record, concluso con i trionfi di Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista nei due campionati iridati. Il ribattezzato Pecco ed Enea Bastianini toglieranno i veli alla Desmosedici GP23. La Panigale V4R verrà invece svelata dalla coppia Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. Foto:GP.com Press