(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dopo l’addio di Santos ddelc’è un nome che ha scaldato i cuori dei tifosi lusitani, il suo nome è José. Il tecnico della Roma negli ultimi giorni è stato affiancatoportoghese. La Gazzetta dello Sport ha però annunciato che alcuni giornalisti al seguito della nazionale, hanno la netta percezione che non potrà mai avvenire. Ma la presenza di Jorge Mendes, agente dell’allenatore, che è molto influente in patria potrebbe agevolare molto la trattativa. La posizione del club giallorosso in questo senso è netta. Dato che la Roma ritiene non praticabile in nessun modo di condividere il proprio allenatore anche in virtù dei 7 milioni all’anno che percepisce. Sui giornali portoghesi stamattina raccontano che l’allenatore ...

IlNapolista

Tifo Argentina perché al San Paolo contro l'Italia ero indecisouna delle due, ma mio fratello meno problematico come tutti i secondogeniti non ebbee esultòDiego nella curva di quello ......le trame e le anticipazioni di "Un'altro domani" Carmen (Amparo Piñero) apparentemente non ha:... la necessità (che lei ha subìto) di non avere più a che fare con luinon metterlo in pericolo ... Dubbi per Mourinho in merito alla panchina del Portogallo "Preferisco chi esporta miti a chi esporta rivoluzioni. E preferisco i miti alle rivoluzioni perché i primi sono irripetibili e le seconde deperibili" ...La finalina per il 3° e 4° posto vede contrapporsi Croazia e Marocco: ecco tutti i consigli sul pronostico per la penultima gara di Fantamondiale.