Dubai Super Cup | Liverpool-Milan | ecco dove vederla in tv e in streaming

Liverpool - Milan si sfideranno oggi, venerdì 16 dicembre 2022, per laCup , un torneo amichevole di preparazione invernale che servirà alle due formazioni per rimanere in forma nella sosta Mondiale e in vista del periodo di festività natalizie. Liverpool - ...Le giallorosse affrontano il Sankt Polten in Women's Champions League, spicca Liverpool - Milan per laCup. In campo anche Lazio, Torino, Empoli, Atalanta e Roma In attesa di vivere un grande weekend tra Mondiale 2022 e campionati, vediamo quali sono gli appuntamenti più importanti di ... Milan a Dubai per giocare un torneo con regole stranissime: la formula è cervellotica I rossoneri allenati da Stefano Pioli oggi scenderanno sui campi di Dubai per una seduta mattutina. Proprio come successo ieri ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...