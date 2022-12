Dubai Super Cup 2022 | Milan ancora sconfitto | poker del Liverpool

(Di venerdì 16 dicembre 2022)allaCup: arriva un perentorio 4-1 da parte del, che ha schierato una formazione rimaneggiata ma comunque di qualità, a differenza di quella proposta da Pioli con tante assenze e diversi esperimenti. In gol nel primo tempo Salah e Thiago Alcantara con in mezzo il pareggio di Saelemaekers, poi nella ripresa entra Nunez e segna una doppietta. Così come da regolamento, vengono tirati i rigori e la spuntano i rossoneri dal dischetto, guadagnando quantomeno il punto aggiuntivo utile per non chiudere a zero. Primo tempo subito arrembante da parte degli inglesi, che passano in vantaggio già dopo cinque minuti. E’ Momo Salah, già in forma per la ripresa della Premier League, a sbloccare il punteggio con una bella combinazione. ...

Sport Fanpage

gol di Thiago Alcantara a riportare in vantaggio il Liverpool contro il Milan. Riceve a venti ... ed ecco che dunque è 2 - 1 a. Il figlio d'arte e fuoriclasse spagnolo, clamorosamente non ...I rossoneri dopo aver perso contro l'Arsenal, sono scesi in campo per la seconda partita dellaCup, contro il Liverpool. Pioli ©LaPresseIl Diavolo, in formazione ampiamente rimaneggiata, ... Milan a Dubai per giocare un torneo con regole stranissime: la formula è cervellotica Il Milan viene sconfitto in amichevole dal Liverpool nella Dubai Super Cup: finisce 4-1 con doppietta nel finale di Nunez ...Seconda sconfitta per il Milan di Mister Pioli in questa Dubai Super Cup. Contro Arsenal e Liverpool sono stati due test per ritrovare la migliore condizione fisica e mettere minuti sulle ...