Domenica 18 dicembre a Villa Savoia | la Pro Loco presenta il suo calendario 2023

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Questa, 18, a partire dalle 17:30, si terrà alazione delpromosso dalla ProMonreale e contenente gli scatti del fotografo monrealese Giuseppe Giurintano. Il circolo di lettura di Monreale, nato in occasione del festival Illustramente, insieme ad alcuni giovani lettori, leggeranno ad alta voce alcune Fiabe di Pitrè nel difficile siciliano del 1874, l’anno in cui vennero pubblicate. Ad allietare l’evento, il mezzosoprano Lina Lo Coco accompagnata da Manuela Quadrante al pianoforte, con melodie e canzoni del patrimonio musicale della Sicilia. “Pare una cosa da niente, è solo un. A fine anno i calendari dell’anno nuovo non sono certo una novità, ma questo è il ...

18il XV del Nord Ovest sarà atteso all' Ashton Gate Stadium per il 2° turno di EPCR Challenge Cup . Avversari di giornata, alle ore 14:00 italiane , saranno gli Inglesi Bristol ...È possibile assistere alla proiezione in anteprima di The Fabelmans , sabato 1718in tutte le sale del circuito ; l'uscita ufficiale del film nelle sale ... Weekend a Roma: i 16 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 dicembre La Lega Serie B, in accordo con le società coinvolte, comunica il cambio di orario di due gare di domenica 18 dicembre valevoli per la 18a giornata della Serie BKT: Palermo-Cagliari si… Leggi ...Domenica 18 dicembre alle ore 10.30 sarà celebrata all’ospedale “San Luca” di Lucca la tradizionale Messa di ringraziamento per i familiari dei donatori di organi e tessuti organizzata dal Coordinamen ...