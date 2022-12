DIRETTA | Valditara | Bernini e Frassinetti alla festa di “Fratelli d’Italia” VIDEO

Tecnica della Scuola

ore 20:00 - Telegiornale Il tg indal nostro corner con vista sulla città alta di Bergamo. ore 20:30 - Giuseppea Live In L'intervista di Sky TG24 al ministro dell'Istruzione e del ...Fondamentale il tema dell'autorevolezza, del rispetto come criteri di fondo', spiega. Poi aggiunge: 'Abbiamo investito molto sull'edilizia scolastica. Ho creato un gruppo di lavoro per la ... Il ministro dell'Istruzione Valditara parla delle linee programmatiche della scuola - RIVEDI LA DIRETTA - Notizie Scuola Torna l'evento che porta il dibattito sui temi di attualità nelle piazze italiane. In apertura l'introduzione del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis e il saluto del sindaco della città Giorgio G ...Giovedì 15 dicembre, alle ore 13, presso l’Aula Convegni di Palazzo Carpegna, al Senato, le Commissioni riunite Cultura di Senato e Camera svolgono il seguito dell’audizione del Ministro dell’Istruzio ...