DiMartino | vero nome | età | fidanzata | moglie | figli | canzoni | album | per chi ha scritto | Tiziano Ferro | Sanremo | Instagram

Today.it

Può sembrare una trovata grottesca o surreale, ma è tutto, per due anni era stato aperto un ... Un team a cui sono stati aggiunti anche Colapesce, che firmano il brano della serie, Cose ...Proviene in qualche modo dalla stessa scena anche l'artista romana Mara Sattei :nome Sara ... Una è formata da Colapesce e, che nel 2021 erano stati la rivelazione del Festival grazie a ... Chi sono Colapesce e Dimartino, in gara al festival di Sanremo 2023 Cantautore tra i più apprezzati nel panorama della musica indie italiana, Dimartino è un valido artista sia come solista sia nell’originale duo con il collega Colapesce. Ha iniziato la sua carriera da ...Prima solisti e poi duo, sono gli autori di uno dei massimi successi italiani degli ultimi anni: “Musica leggerissima”. Tornano sul palco dell’Ariston: nell’attesa conosciamoli meglio ...