Diletta Leotta e l’amore con Loris Karius | “Mia madre dice di stare attenta | ma per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza | anche sbagliando”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quando si tratta d’amore,non accetta consigli nemmeno dalla. Piuttosto preferisce sbagliare e rischiare di prendere un granchio, ma con la certezza di essersi buttata e aver seguito il proprio istinto. Della sua vita sentimentale la showgirl ha parlato in un’intervista al settimanale F, al quale ha dichiarato: “Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”. La ricerca dell’anima gemella non è facile nemmeno per, e le delusioni incontrate sul suo percorso lo dimostrano: “Per...

Corriere della Sera

nel corso di una recente intervista ha parlato della sua vita privata e professionale cogliendo inoltre l'occasione per ringraziare la celebre collega Antonella Clerici. Una lunga e ...La vita sentimentale diè stata piuttosto movimentata negli ultimi anni e lei stessa ha svelato perché.: la confessione sull'amore Dopo una lunga e importante storia d'amore con il manager di ... Diletta Leotta: «Per trovare l’uomo giusto, devi fare esperienza. Anche sbagliando» La ex di Can Yaman, Diletta Leotta, ha deciso di parlare delle sue relazioni. Il divo è stato legato alla giornalista sportiva per mesi.In una lunga intervista al settimanale F, Diletta Leotta si è confessata sulle permanenti difficoltà nel mondo del lavoro.