De Gregorio non scarica lady Soumahoro dopo l' indagine | “Massacrata prima del dovuto”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Concita Detorna nuovamente a parlare del casola difesa di Liliane Murekatete negli scorsi giorni. La giornalista di Repubblica ha colto così la notizia dell'a carico della compagna del deputato: “Già sento il coro di ah-ah, hai visto, adesso che ci dici. Sorvolo sul dettaglio che è stata indagata ieri, dunque nelle settimane del massacro mediatico non lo era. Ma è un dettaglio, appunto. Perché quella che è stata in mala fede fatta passare come una mia difesa della sua innocenza giudiziaria, o se volete morale, non lo era. Il processo non c'entra. Quel che dico vale anche se Murekatete fosse giudicata colpevole e condannata”. Despiega meglio la propria posizioneuna valanga di critiche: “Parlavo, difatti, di una questione ...

neXt Quotidiano

... gente mai pagata e messa a vivere in luoghi così è stato detto da una voce interna alla stessa Sinistra chemeritano neanche i cani. E quando il giorno dopo la Deè stata smentita dallo ...Poi due anni e quattro mesi aBarbero, tre anni e otto mesi a Gaetano Oppido, due anni a ... Ci sarebbe da essere soddisfatti, sefosse che la sentenza di oggi ribadisce la pervasività ... Scintille tra Bonaccini e De Gregorio: "Si prende troppo sul serio" | VIDEO L'intellettuale progressista: "I radical chic si arrampicano sugli specchi per difendere la moglie di Soumahoro. Un'offesa per tutti" ...E quale periodo migliore per scoprire e riscoprire insieme il piacere di donare se non il Natale Il progetto vuole far scoprire ... Caffè del Forno di San Gregorio, Caffè il Moro, centro estetico ...