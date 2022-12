Dall'annuncio della malattia alle sue ultime parole | la parabola di Sinisa Mihajlovic

(Di venerdì 16 dicembre 2022) “Ho la leucemia, quando me l’hanno detto ho avuto una brutta botta. Sono stato due giorni chiuso in casa a riflettere, a piangere:...

Calciomercato.com

L'incertezza in cui versa l'economia è confermatadi Goldman Sachs, il colosso bancario usa. Secondo quanto riporta il sito della Cnbc, Goldman Sachs si appresterebbe a licenziare fino ...... eppure mi sembrava impossibile poter ricevere, così presto, questo terribile. Con ... La decisione di sollevarlo'incarico, quando ormai era diventato impossibile proseguire un lavoro così ... Dall'annuncio della malattia alle sue ultime parole: la parabola di ... A pochi giorni dall'annuncio del peggioramento delle condizioni di salute di Bruce Willis, l'attore appare in splendida forma, almeno fisicamente, nelle foto pubblicate da Demi Moore assieme alle figl ...E’ il 13 luglio del 2019 quando il suo annuncio scuote il mondo del calcio e non solo. Sinisa Mihajolovic racconta commosso, tra le lacrime trattenute a stento, di avere la leucemia mieloide ad alto r ...