Dagli Usa missili Patriot per Kiev | Biden verso l’annuncio | cosa può cambiare nella guerra

(Di venerdì 16 dicembre 2022) «Lo saprete tra pochi minuti». Risponde così il presidente statunitense Joeai giornalisti che gli hanno chiesto se gli Stati Uniti intendono inviare sistemiall’Ucraina. L’inquilino della Casa Bianca ha dunque lasciato intendere che a breve ci sarà un annuncio ufficiale. Si fa dunque sempre più insistente l’invio deida Washington a. Negli ultimi mesi, infatti, l’Ucraina ha più volte richiesto agli Stati Uniti i inviare questa tipologia di armi per rendere più efficiente la difesa ucraina contro gli attacchi aerei de parte di Mosca. Il sistema di difesasticoè considerato uno dei più efficaci sistemi contro ibalistici e da crociera, come quelli utilizzati dalla Russia nei bombardamenti ...

