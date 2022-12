Covid oggi Lombardia | 26 077 contagi e 170 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono stati 26.077 i nuovida Coronavirus dal 9 al 15 dicembre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Nello stesso periodo sono morte 170 persone. In sette giorni sono stati processati 179.544 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 14,5%. Negli ospedali ci sono 35 ricoverati in terapia intensiva, 2 in più rispetto all’ultimoregionale che ne indicava 33, e 1.402 in area medica, 56 in meno rispetto all’rilevazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Mattarella, ancora positivo al, ha parlato in collegamento streaming dal suo appartamento al ...la comunità internazionale, noi tutti, dobbiamo prenderci cura della democrazia, difenderne ...purtroppo dobbiamo constatare come lo stesso assioma valga anche per quanto sta avvenendo in ...della guerra non colpiscono solo l'Ucraina" leggi anche Il presidente Mattarella positivo al: ... Covid oggi Italia, 174.652 contagi e 719 morti: bollettino ultima settimana